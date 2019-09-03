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محمد بن مسعود - الدمام - يخوض فريق الأهلي الأول لكرة القدم مباراة ودية أمام فريق ضمك على ملعب الأمير محمد العبدالله الفيصل بمقر النادي عند الساعة 7:15 من مساء يوم السبت.
ويسعى المدير الفني للأهلي، الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش، للاطمئنان على الجاهزية الفنية والبدنية للاعبين خلال فترة التوقف الحالية.
وقررت إدارة الأهلي فتح مدرجات ملعب النادي للجماهير الراغبة في حضور المباراة مجاناً، كما سيتم تخصيص مدرجات خاصة للعائلات.
من جانب آخر، وصل إلى جدة محترف الفريق البرازيلي لوكاس ليما، حيث سيشارك في تدريبات الفريق الأول غداً الأربعاء، بعد انضمامه رسمياً لصفوف الفريق.
03 سبتمبر 2019 - 4 محرّم 1441 08:56 PM
يخوض فريق الأهلي الأول لكرة القدم مباراة ودية أمام فريق ضمك على ملعب الأمير محمد العبدالله الفيصل بمقر النادي عند الساعة 7:15 من مساء يوم السبت.
ويسعى المدير الفني للأهلي، الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش، للاطمئنان على الجاهزية الفنية والبدنية للاعبين خلال فترة التوقف الحالية.
وقررت إدارة الأهلي فتح مدرجات ملعب النادي للجماهير الراغبة في حضور المباراة مجاناً، كما سيتم تخصيص مدرجات خاصة للعائلات.
من جانب آخر، وصل إلى جدة محترف الفريق البرازيلي لوكاس ليما، حيث سيشارك في تدريبات الفريق الأول غداً الأربعاء، بعد انضمامه رسمياً لصفوف الفريق.
، الأهلي يواجه ضمك ودياً.. و"ليما" يصل جدة ،
المصدر : الخليج 365
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