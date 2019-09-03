، بالفيديو.. مصارع برازيلي يهدد الرئيس الفرنسي: "سأجعلك مثل الدجاجة" ،

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دخل المصارع الأسبق وسفير السياحة البرازيلي رينزو جرايسي بشكل لافت على خط التراشق الكلامي الدائر بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والبرازيلي جايير بولسونارو، حيث نعت جرايسي وهو المصارع الأسبق، الرئيس الفرنسي بـ "المهرج".
وهدد المصارع بخنق الرئيس الفرنسي مثل الدجاج، حيث قال في فيديو نشره عبر "تويتر": "إن النار المشتعلة هي فقط تلك التي تدور داخل القلوب البرازيلية وقلب رئيسنا أيها المهرج" وفق موقع روسيا اليوم.
وتابع جرايسي في حديثه الموجه لماكرون "تعال إلى هنا سوف أمسكك من عنقك كالدجاج ولن تخدعني".
وجاء هذا التطور في الوقت الذي تجري فيه حرب كلامية بين الرئيسين، حيث اتهم بولسونارو ماكرون بعدم احترام سيادة البرازيل من خلال تصريحاته حول الحرائق، كما أصدر تعليقات سخرية حول زوجته بريجيت ماكرون عبر "فيسبوك" فيما وصف الرئيس الفرنسي نظيره بالكذاب.
حاز رينزو جرايسي على "حزام المرجان" من الدرجة السابعة في رياضة "جيو جيتسو" في حين خط تاريخاً حافلاً في رياضة الفنون القتالية المختلطة، وفاز 14 مرة.
03 سبتمبر 2019 - 4 محرّم 1441 08:24 PM
وصفه بـ"المهرج" وقال له: "تعال إلى هنا سوف أمسكك من عنقك"
دخل المصارع الأسبق وسفير السياحة البرازيلي رينزو جرايسي بشكل لافت على خط التراشق الكلامي الدائر بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والبرازيلي جايير بولسونارو، حيث نعت جرايسي وهو المصارع الأسبق، الرئيس الفرنسي بـ "المهرج".
وهدد المصارع بخنق الرئيس الفرنسي مثل الدجاج، حيث قال في فيديو نشره عبر "تويتر": "إن النار المشتعلة هي فقط تلك التي تدور داخل القلوب البرازيلية وقلب رئيسنا أيها المهرج" وفق موقع روسيا اليوم.
وتابع جرايسي في حديثه الموجه لماكرون "تعال إلى هنا سوف أمسكك من عنقك كالدجاج ولن تخدعني".
وجاء هذا التطور في الوقت الذي تجري فيه حرب كلامية بين الرئيسين، حيث اتهم بولسونارو ماكرون بعدم احترام سيادة البرازيل من خلال تصريحاته حول الحرائق، كما أصدر تعليقات سخرية حول زوجته بريجيت ماكرون عبر "فيسبوك" فيما وصف الرئيس الفرنسي نظيره بالكذاب.
حاز رينزو جرايسي على "حزام المرجان" من الدرجة السابعة في رياضة "جيو جيتسو" في حين خط تاريخاً حافلاً في رياضة الفنون القتالية المختلطة، وفاز 14 مرة.
، بالفيديو.. مصارع برازيلي يهدد الرئيس الفرنسي: "سأجعلك مثل الدجاجة" ،
المصدر : الخليج 365
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