، "مدني العاصمة المقدسة" يباشر حريقًا اندلع في محلَّيْن تجاريَّيْن ويخلي 4 عوائل دون إصابات ،

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يباشر الآن فرق الدفاع المدني بالعاصمة المقدسة، حريقًا اندلع في محلَّيْن تجاريَّيْن تحت عمارة مكونة من دورين في حي العتيبية بمكة المكرمة.
وتفصيلًا: فقد ورد بلاغ بوقوع حريق في محل تجاري، وبعد وصول الفرق اتضح وجود حريق كلي في محلين لبيع الملابس أسفل عمارة مكونة من دورين.
وجرى إخماد الحالة وإخلاء أربع عوائل من داخل العمارة، فيما لم يتضح وجود أي إصابات حتى وقت نشر الخبر.
وما زالت الفرق بالموقع، وجار التحقيق في سبب الحريق.
03 سبتمبر 2019 - 4 محرّم 1441 07:57 PM
جارٍ التحقيق في سبب نشوبه
يباشر الآن فرق الدفاع المدني بالعاصمة المقدسة، حريقًا اندلع في محلَّيْن تجاريَّيْن تحت عمارة مكونة من دورين في حي العتيبية بمكة المكرمة.
وتفصيلًا: فقد ورد بلاغ بوقوع حريق في محل تجاري، وبعد وصول الفرق اتضح وجود حريق كلي في محلين لبيع الملابس أسفل عمارة مكونة من دورين.
وجرى إخماد الحالة وإخلاء أربع عوائل من داخل العمارة، فيما لم يتضح وجود أي إصابات حتى وقت نشر الخبر.
وما زالت الفرق بالموقع، وجار التحقيق في سبب الحريق.
، "مدني العاصمة المقدسة" يباشر حريقًا اندلع في محلَّيْن تجاريَّيْن ويخلي 4 عوائل دون إصابات ،
المصدر : الخليج 365
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