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اشتكى أهالي مركز شثاث التابع لمحافظة أملج بمنطقة تبوك، من انقطاعات متكررة لشبكة الجوال STC، وكذلك ضعف شبكة الإنترنت التابعة لها بشكل دائم؛ ما تسبب ذلك في تذمر وانزعاج الأهالي لتعطل مصالحهم وتواصلهم مع ذويهم.
وقال الأهالي: إن الشبكة بدأت في انقطاعاتها منذ أسبوع، مؤكدين أنها شملت الاتصال وشبكة الإنترنت، وأنهم يعانون من الشبكة وضعف الإنترنت بسبب ضعف الأبراج بالمركز، مشيرين إلى أنه تم تقديم أكثر من شكوى في وقت سابق ولم يتم التجاوب بمعاناتنا.
وأضافوا أن ما يدفعونه من مبالغ مالية للاشتراكات الشهرية في باقات الإنترنت، لا يوازي الخدمة السيئة من مزودي الخدمة بالمركز، مطالبين بحلول عاجلة وسريعة من قبل شركة الاتصالات لإنهاء معاناتهم مع سوء شبكة الاتصال والإنترنت.
03 سبتمبر 2019 - 4 محرّم 1441 07:48 PM
طالبوا بحلول عاجلة وسريعة لإنهاء معاناتهم
اشتكى أهالي مركز شثاث التابع لمحافظة أملج بمنطقة تبوك، من انقطاعات متكررة لشبكة الجوال STC، وكذلك ضعف شبكة الإنترنت التابعة لها بشكل دائم؛ ما تسبب ذلك في تذمر وانزعاج الأهالي لتعطل مصالحهم وتواصلهم مع ذويهم.
وقال الأهالي: إن الشبكة بدأت في انقطاعاتها منذ أسبوع، مؤكدين أنها شملت الاتصال وشبكة الإنترنت، وأنهم يعانون من الشبكة وضعف الإنترنت بسبب ضعف الأبراج بالمركز، مشيرين إلى أنه تم تقديم أكثر من شكوى في وقت سابق ولم يتم التجاوب بمعاناتنا.
وأضافوا أن ما يدفعونه من مبالغ مالية للاشتراكات الشهرية في باقات الإنترنت، لا يوازي الخدمة السيئة من مزودي الخدمة بالمركز، مطالبين بحلول عاجلة وسريعة من قبل شركة الاتصالات لإنهاء معاناتهم مع سوء شبكة الاتصال والإنترنت.
، أهالي "شثاث" بأملج يشكون انقطاعًا متكررًا لشبكة وإنترنت STC ،
المصدر : الخليج 365
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