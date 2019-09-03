“HER” رابط الاستعلام عن||أسماء|| أل ( 632 ) المرشحين على وظائف وزارة البيئة والمياه 1441...

متابعينا الأعزاء عبر موقعنا المتميز عرب فور نيوز في المملكة العربية السعودية، يسعدنا التواصل معكم اليوم من خلال هذا المقال، عن إعلان وزارة البيئة والمياه والزراعة، في بيانها الصادر اليوم الثلاثاء 4 محرم 1441 هجري الموافق 3 /9/2019، عن دعوتها لعدد (632) من المرشحين على الوظائف، التي كانت قد أعلنت عنها سابقاً في شهر شوال من عام 1440 هجري للمقابلة الشخصية ومطابقة البيانات.

وكانت وزارة البيئة والمياه والزراعة قد أعلنت اليوم عن رابط الاستعلام عن أسماء المرشحين، على الوظائف وأعلنت الشروط الواجب أستكمالها لإتمام عملية التعين، ونحن سنوافيكم برابط الأسماء المقبولين والشروط الواجب استكمالها لإتمام عملية التوظيف.

رابط أسماء المقبولين على وظائف وزارة البيئة وموعد المقابلة الشخصية

بعد الإعلان عن أسماء المقبولين مبدئياً والمرشحين على الوظائف الخاصة بوزارة البيئة، يجب على المتقدمين الدخول على هذا الرابط، لمعرفة موعد المقابلة الشخصية ومطابقة البيانات، الموضحة بالجدول أمام كل أسم موعد حضوره، لاستكمال أجراءات التوظيف في أسرع وقت ممكن.

المستندات المطلوبة لاستكمال عملية التعين

أصل الهوية الوطنية.

توفر السيرة الذاتية.

توفير أصل وثيقة التخرج+ نسخة منها موضحاً بها التقدير العام والنسبة المئوية أو المعدل التراكمي وتاريخ التخرج.

يتطلب أحضار معادلة التعليم لمن حصل على الدرجة العلمية من خارج المملكة.

توفير أصل شهادة الخبرة للوظائف التي تتطلب خبره.

الالتزام بالموعد المحدد للحضور.

وفي نهاية المقال تتمنى أسرة موقعنا عرب فور نيوز، التوفيق لكل من وقع عليه الاختيار في الوظائف الخاصة بوزارة البيئة.