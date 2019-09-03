check رابط الاستعلام عن موعد صرف المساعدة المقطوعه برقم الطلب لشهر ذي الحجة 1440

هناك آلاف عمليات البحث التي تتم عن الاستعلام عن موعد صرف المساعدة المقطوعة التى خصصتها وزارة العمل والتنمية الإجتماعية مساعدةً لتلك الأسر التى لا تستطيع الوقوف أمام غلاء الأسعار الناتج عن الإصلاحات الإقتصادية الجديدة التى تطبقها المملكة العربية السعودية.

ولا يُمكن لأي فرد متابع للنهضة السعودية إنكار جهود الدولة السعودية فى إحتواء الأسر المتوسطة الدخل والأفراد أصحاب الدخل المتوسط، ولهذا خصصت لهم مساعدات مادية تعينهم على تلبية متطلبات حياتهم المعيشية للعيش بكرامة، ولهذا نكتب لكم هذه المقال فى “عرب نيوز” لنوضح لكم موعد صرف المساعدة المقطوعة، فتابعونا.

موعد صرف المساعدة المقطوعة

دائماً ما تكثر التغريدات فى موقع التواصل الإجتماعي الشهير “تويتر” بشأن عن المساعدة المقطوعة والإستعلام عنها، ويُمكنك الاستعلام عن صرف المساعدة المقطوعة بشكل إلكتروني عن طريق زيارة موقع وزارة العمل والتنمية الإجتماعية وإدخل رقم السجل المدني أو رقم الطلب الخاص بك فقط.

الفئات المستحقة للمساعدة المقطوعة

ينبغي على كل من يريد التقدم للإستفادة من مقطوعه الضمان الاجتماعي التسجيل فى موقع وزارة العمل والتنمية الإجتماعية وأن تنطبق عليه الشروط، وأبرزها أن يتعدى عمره 35 عاماً وألا يكون لديه سجل تجاري، وأن يتقاضى مرتب شهري بسيط، وقد خُصصت المساعدة المقطوعة فى الأساس لمساعدة الأسر البسيطة، وهناك فئات تأتي فى الصفوف الاولى المستحقة لهذه المساعدات مثل الأرامل والأيتام والمطلقات وأسر السجناء وأصحاب حالات العجز.