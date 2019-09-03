أمطار وحبات برد على عدة مناطق بالمملكة اليوم وليلة الأربعاء.. والحصيني يكشف التفاصيل

توقّع الباحث في الطقس والمناخ وعضو لجنة “تسميات” عبد العزيز الحصيني؛ هطول أمطار متفاوتة اليوم وليلة الأربعاء بمناطق عدة.

وقال “الحصيني”؛ عبر “تويتر”: “تُتوقع اليوم الثلاثاء وليلة الأربعاء -بإذن الله- أمطار متفاوتة من مكان إلى آخر من خفيفة إلى شبه غزيرة وحبات بَرَد على أجزاءٍ من مناطق: الباحة وعسير وجازان وغرب وجنوب المدينة والطائف”.

وأضاف: “يُتوقع رياح من متوسطة إلى قوية بين “الشرقية” والرياض وجنوبها وعلى الساحل الشمالي والأوسط من غرب المملكة”.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم ـ بمشيئة الله تعالى ـ هطولاً للأمطار الرعدية المصحوبة برياح نشطة على مناطق “جازان، الشرقية، الرياض، نجران، عسير، الباحة، مكة المكرّمة، المدينة المنوّرة”، وسماء غائمة إلى غائمة جزئياً على غرب المملكة ووسطها.