عاجل اليمن : انهيار مفاجئ للريال اليمني والدولار والسعودي يصلان الى هذا الحد المرتفع (الأسعار في صنعاء وعدن)

شكرا لقرائتكم خبر عن انهيار مفاجئ للريال اليمني والدولار والسعودي يصلان الى هذا الحد المرتفع (الأسعار في صنعاء وعدن) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - واصلت أسعار العملات الأجنبية ارتفاعها أمام الريال اليمني في تداولات اليوم الثلاثاء 3 سبتمبر2019م

وقال متداولون إن سعر الدولار الأمريكي والريال السعودي واصلا الارتفاع أمام الريال اليمني.

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واستغرب الجرادي، من ابداء الصحيفة امتعاضاً كبيراً من تحرك الجيش اليمني لمواجهة التمرد الذي اعلنه مايسمى المجلس الانتقالي.

وأكد في سلسلة تغريدات تابعها مأرب برس على حسابه تويتر، أن الجيش الوطني يرأسه المارشال هادي ويتحرك بأوامره كرئيس للجمهورية اليمنية، بينما رسالة عكاظ تقول: ليس للرئيس والحكومة والجيش التحرك في الارض اليمنية الا بإذن من كتاب المقالات في صحيفة عكاظ.

آخر تحديثات اسعار صرف العملات أمام الريال اليمني في صنعاء وعدن اليوم الثلاثاء.

أسعار الصرف في صنعاء

الدولار الأمريكي: 595 : 599

الريال السعودي : 156: 157

أسعار الصرف في عدن

الدولار الأمريكي: 596 : 600

الريال السعودي : 157 : 158

