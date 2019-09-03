عاجل اليمن : صحيفة عكاظ السعودية تعلن هزيمة التحالف في اليمن وانتصار الحوثي .. وحزب الإصلاح : قدمتمونا كبش فداء (تفاصيل صادمة)

شكرا لقرائتكم خبر عن صحيفة عكاظ السعودية تعلن هزيمة التحالف في اليمن وانتصار الحوثي .. وحزب الإصلاح : قدمتمونا كبش فداء (تفاصيل صادمة) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - هاجمت صحيفة عكاظ السعودية حزب التجمع اليمني للإصلاح متهمة إياه بالتسبب بعدم الانتصار على الحوثي.

وحول ذلك، رد حزب الإصلاح على اتهامات عكاظ قائلا إنها بدت كمن يعلن هزيمة وعجز التحالف ومحاولة البحث عن كبش فداء، لافتا الى أن التحالف العربي والرئاسة اليمنية والحكومة ووزارة الدفاع هم مسؤولون عن ادارة الحرب والمعركة.

حيث قال رئيس الدائرة الإعلامية للتجمع اليمني للإصلاح، علي الجرادي، ان حديث صحيفة عكاظ عن سيطرة حزب ما او فصيل سياسي على الجيش والتحكم في معركة التحالف العربي ضد مليشيات الحوثي فيه استهبال واستغفال للحقائق.

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واستغرب الجرادي، من ابداء الصحيفة امتعاضاً كبيراً من تحرك الجيش اليمني لمواجهة التمرد الذي اعلنه مايسمى المجلس الانتقالي.

وأكد في سلسلة تغريدات تابعها مأرب برس على حسابه تويتر، أن الجيش الوطني يرأسه المارشال هادي ويتحرك بأوامره كرئيس للجمهورية اليمنية، بينما رسالة عكاظ تقول: ليس للرئيس والحكومة والجيش التحرك في الارض اليمنية الا بإذن من كتاب المقالات في صحيفة عكاظ.

واشار الجرادي إلى أن التحالف حقق انتصارات كبيرة جداً في مواجهة مليشيات الحوثي الإيرانية، لكن صحيفة عكاظ بدت كمن يعلن هزيمة وعجز التحالف ومحاولة البحث عن كبش فداء، لافتا الى أن التحالف العربي والرئاسة اليمنية والحكومة ووزارة الدفاع هم مسؤولون عن ادارة الحرب والمعركة.

وقال الجرادي إن ابداء الصحيفة تعاطفاً مع انقلاب المجلس الانتقالي يأتي كإيحاء زائف بأن المملكة توافق على انقلاب يطعن في مشروعية تدخل التحالف الذي جاء ضد الانقلاب.

وهاجمت صحيفة عكاظ السعودية من اسمتهم (تنظيم إخوان اليمن)، وزعمت خيانتهم للتحالف العربي وللحكومة الشرعية.

وقالت عكاظ في مقالة تحليلية لمساعد رئيس التحرير الصحيفة عكاظ الصحافي عبدالله آل هتلة “إن الأحداث الأخيرة أكدت المؤكد، وما كان يتم الحديث عنه من خيانات «إخوانية» عطّلت الجبهات في شمال اليمن، لتحقيق أجندات سياسية على المدى الطويل، وبعد إدارة المعركة مع المليشيات الحوثية الإيرانية بأساليب لا تؤدي إلى الحسم، وإنما إلى إطالة أمد الحرب لاستنزاف «التحالف» وفقدان الثقة في «الشرعية»، وفي المقابل إضعاف المليشيات الحوثية، ومن ثم الانقضاض على السلطة”.

وأضافت الصحيفة “ان بعض المحسوبين على الإخوان داخل الشرعية يعتقدون أنهم أذكى ممن يتعاملون معهم، وأن ممارساتهم انطلت على التحالف تحديدا، والخبراء والمتابعين للشأن اليمني على وجه العموم، وهم بذلك يضعون أنفسهم في خانة «الأغبياء» لأن نواياهم الخبيثة مكشوفة بل ومفضوحة، رغم توظيف العشرات من المحللين السياسيين المحسوبين على الإخوان، الذين يظهرون عبر شاشات التلفزة من عواصم عربية بأساليب مقززة وهم يسايرون هذه التوجهات بلغة حمقاء، ويدسون السم في العسل.

وتابعت عكاظ “ان «الإخوان» في الشرعية اليمنية، وتحديداً في الشمال، لم يكونوا في مستوى الدعم البري والبحري والجوي المقدم لهم من التحالف، ولم يحققوا أي انتصارات في كثير من الجبهات، رغم ما يروّجون له من انتصارات وهمية”.

واشادت الصحيفة بمليشيات الانتقالي وقالت “ان المجلس الانتقالي الجنوبي نجح في فضح نوايا وخيانات «إخوان اليمن»، الذين عطلوا الجبهات وأساءوا للشرعية والتحالف، لتحقيق أطماع السلطة الوهمية”.