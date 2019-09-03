عاجل اليمن : تعيين طارق صالح في منصب رفيع وإشراك الانتقالي في الحكم.. وخطة جديدة لاقتحام صنعاء وهذا موقف الرئيس هادي(تفاصيل)

شكرا لقرائتكم خبر عن تعيين طارق صالح في منصب رفيع وإشراك الانتقالي في الحكم.. وخطة جديدة لاقتحام صنعاء وهذا موقف الرئيس هادي(تفاصيل) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال الصحفي والمؤلف الخليجي سامي العثمان حسب مصادره ان قوات التحالف العربي وامريكا قررت تسليم ملف صنعاء وتحريرها الى طارق صالح قائد ما يسمى بـ"المقاومة الوطنية" وهي قوات شكلتها الإمارات حديثًا، ولا تخضع لأوامر الحكومة اليمنية.

واضاف العثمان على صفحته بتويتر: سيتم تعيين طارق صالح وزيرا للدفاع وناصر لخشع وزيرا للداخلية , وتغيير موقع الانطلاق لدخول صنعاء، وتحديد ساعة الصفر.

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وتابع بقوله : المجلس الانتقالي سيدير المناطق المحررة وبسط كامل قواته، بمساندة التحالف وطارق عفاش وبمباركة الرئيس هادي.

وتوقع العثمان إحالة علي محسن الاحمر وبعض من الضباط للتقاعد , وإقالة وزير الاعلام والنقل والداخلية والدفاع وتعين رياض ياسين في التشكيلة الجديدة.

ولم يؤكد العثمان حقيقة ما قاله حول تغيير خارطة دخل صنعاء وتغيير مسؤولي الشرعية.