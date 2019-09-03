وزير الداخلية يوجّه بمكافأة لذوي شهيد وادي الحائر

سلّم مدير عامّ الدفاع المدني الفريق سليمان بن عبدالله العمرو، اليوم الثلاثاء، ذوي الشهيد المتطوع ريان أشرف العيتاني من فريق السلام السعودي مكافأة مالية تقديرًا لجهوده.

وأوضحت المديرية العامة للدفاع المدني، أن تكريم الشهيد جاء بناءً على توجيه الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، وزير الداخلية، تقديرًا لجهود الشهيد الذي توفي أثناء مشاركته بأعمال البحث في حادث سقوط طفل بوادي الحائر.

من جانبهم، أعرب ذوو الشهيد عن شكرهم وتقديرهم للأمير عبدالعزيز بن سعود على هذه اللفتة الإنسانية التي تؤكد اهتمام ولاة الأمر بهذا الوطن.

وتوفي «العيتاني» في إبريل الماضي، أثناء عملية البحث عن طفل، سقط في مجرى مائي بوادي الحائر، بينما نعى فريق السلام، المتطوع العيتاني، قائلًا: «بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، السلام السعودي للبحث والإنقاذ يتقدم بخالص التعازي والمواساة لذوي الشهيد بإذن الله الكابتن ريان أشرف العيتاني، الذي وافته المنية وهو يقوم بواجبه الوطني، متطوعًا مشاركًا مع الجهات المختصة في مهمة البحث عن طفل وادي الحائر المفقود.. وإنا لله وإنا إليه راجعون».