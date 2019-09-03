277 متدربا مستجدا بتقنية صامطة والدرب

استقبلت الكلية التقنية بصامطة 217 متدربا، في حين تفقد المدير العام للتدريب التقني والمهني بمنطقة جازان، المهندس فوزي بن أحمد رضوان، الكلية التقنية بمحافظة الدرب التي استقبلت 60 متدربا في تخصص الوسائط المتعددة، معربا عن سعادته لما شاهده من جاهزية للقاعات والورش التدريبية خلال الزيارة، ومقدما شكره لعميد الكلية المهندس عيسى هادي الشعبي، على الجهود الكبيرة التي بذلت لتشغيل الكلية. وأقامت وحدة التوجيه والإرشاد، ممثلة في وكالة خدمات المتدربين، حفل استقبال للمقبولين في الفصل التدريبي الأول برعاية عميد الكلية أحمد داحش دربشي، وحضور وكلاء الكلية ورؤساء الأقسام التدريبية وأعضاء الهيئة التدريبية.



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