مدارس هروب وبيش تتفاعل مع مشروع الطفولة المبكرة

دشن محافظ هروب الأستاذ فيصل بن ناصر بن لبدة، مشروع الطفولة المبكرة، بمقر المدرسة الابتدائية للبنات بالحمرة بالمحافظة، وذلك بحضور مدير مكتب هروب الأستاذ محمد قرادي وقيادات التعليم وأولياء الأمور.

ويهدف المشروع إلى تحقيق 14 هدفا إستراتيجيا كانت الوزارة قد عملت على تحقيقه من خلال زيادة فرص الالتحاق بمرحلة رياض الأطفال وتحسين جودة التعليم في هذه المرحلة العمرية، وهي من 4 سنوات إلى 9 سنوات، وتكوين شخصية الطفل وتنمية مهاراته اللغوية وتعزيز التنشئة الاجتماعية والصحية، وغرس القيم المجتمعية ومبادئها وأهدافها، وذلك بما يتماشى مع رؤية وزارة التعليم في خطتها الإستراتيجية للتحول الوطني 2020.

كما دشن محافظ بيش حسن عبدالله أبوشرحة، مدارس مرحلة الطفولة المبكرة بتعليم بيش، والبالغ عددها 9 مدارس على مستوى المحافظة، وذلك بمقر الروضة الثانية، بحضور مدير مكتب التعليم أحمد أبوطالب، ومساعد مدير مكتب التعليم للشؤون المدرسية إسماعيل جعفري، ومشرف الشراكة المجتمعية موسى بحري، ومشرف أمانة التعليم خالد دلاك.

وأوضح أبوطالب أنَّ تحويل هذه الروضات إلى مرحلة الطفولة المبكرة يعد خيارًا إستراتيجيًّا لمواكبة الرؤى المستقبلية والتطلعات الكبيرة التي تسعى وزارة التعليم لتحقيقها، لدعم برامج التحول الوطني ورؤية المملكة 2030، مما يساعد على تحقيق تطوير منظومة التعليم، وتحسين نواتج التعلم.