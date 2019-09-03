انطلاق التدريب التقني والمهني بنجران

بدأ انتظام أكثر من 7340 متدربا ومتدربة في كافة منشآت التدريب التقني والمهني بمنطقة نجران في برامج الدبلوم والبكالوريوس والمعاهد الأهلية. وأوضح مدير عام التدريب التقني والمهني بالمنطقة، سعيد بن أحمد آل جبار، أن المتدربين والمتدربات بدؤوا التدريب الفعلي والتهيئة منذ اليوم الأول لبدء التدريب، بينما استهدفت المنشآت التدريبية 1769 متدربا ومتدربة من المقبولين لهذا الفصل التدريبي بأسبوع تهيئة تعرفوا فيه على طرائق التدريب والأنظمة واللوائح عن طريق برامج قامت بها وكالات المتدربين بالكليات والمعاهد بالتعاون مع المرشدين الأكاديميين في كل تخصص. وأوضح آل جبار أن انطلاق التدريب بجدية منذ يومه الأول جاء نتيجة لتخطيط مسبق، وجهود متضافرة قام بها قادة ومنسوبو المنشآت حيث هيؤوا الورش والمعامل والقاعات والبيئة التدريبية في الإجازة الصيفية وأعقب ذلك مساعدة المتدربين في بناء جداولهم التدريبية عن طريق برنامج «رايات».



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