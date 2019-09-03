جامعة نجران تقدم وصفة النجاح للمستجدين

على مسرح جامعة نجران وبحضور أكثر من 700 من طلبتها المستجدين والمستجدات، تواصل جامعة نجران ولليوم الثاني على التوالي، تقديم «وصفة النجاح» لطلابها من خلال فعاليات أسبوع التهيئة بعمادة السنة التحضيرية بجامعة نجران، والذي انطلق بداية الأسبوع برعاية من مدير الجامعة الأستاذ الدكتور فلاح بن فرج السبيعي.

حقوق مشتركة

تمحورت فعاليات اليوم الثاني حول العديد من المحاور التي تناولت أكثر الخدمات التي تقدمها العمادات المساندة بالجامعة، حرصا منها على تعريف الطلاب والطالبات بجميع الاستحقاقات والحقوق والتسهيلات التي تقدمها الجامعة في محاولة جادة من مسؤولي العمادات لفتح منافذ توعوية وأكاديمية وثقافية للحوار والنقاش لتشكيل ذهنية الطلبة بالشكل الذي يلائم المرحلة والفئة العمرية.

الطالب أولا

في فقرة عمادة شؤون الطلاب، أبان كل من وكيلي العمادة الدكتور عبدالله حمود الشهري، والدكتور متعب مصعود مشرقي، أن جميع أنشطة وفعاليات العمادة التي ستجري خلال العام الدراسي موجهة بشكل كامل للطلاب والطالبات سواء كانت تلك البرامج ثقافية أو رياضية أو اجتماعية، حيث كانت عبارة «أنتم أولا» هي القاسم المشترك في حديثيهما للطلبة على مسرح العمادة. ولإضافة روح من الإيجابية والتفاؤل، عرج الدكتور مشرقي على نيل العمادة لبطولة اتحاد الجامعات السعودية قبل عدة أشهر، مما أشعر الطلبة بنوع من الحماس للبدء في تقييد أسمائهم لدى العمادة منذ البداية.

مواهب قيد الاكتشاف

أهاب الدكتور مشرقي بالطلاب للعمل على اكتشاف مواهبهم وقدراتهم من خلال تلك البرامج والفعاليات الموجهة والتي تقام على المستويين المحلي والوطني، مشيرا إلى أن الطالب يأتي كركيزة أساسية في كل المجالات التي تنظمها العمادة.

ضرورة الإرشاد الأكاديمي

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من جانبه شدد مشرف وحدة الإرشاد الأكاديمي، الأستاذ محمد بن سعيد الأحمري في محاضرة بعنوان «قواعد الأمن والسلوك»، على ضرورة التقيد بالأنظمة واللوائح التي من خلالها يتعرف الطالب على الطرق المعمول بها نظاما في الحصول على جميع حقوقه دون الخوض في مسائل خارج نطاق الأنظمة والتي قد لا تعود بالنفع عليه حسب ما تنص عليه لوائح أنظمة الجامعات السعودية.

وأضاف «أن ضرورة معرفة عواقب استخدام شبكات التواصل الاجتماعي بشكل سلبي، سيلقي بظلاله السلبية على مسيرة الطالب في ظل وجود نظام للجرائم المعلوماتية على المستوى الوطني. وأهاب الأحمري بالطلبة على ضرورة التعامل مع وسائل وشبكات التواصل كوسيلة وليس غرض.

دور الإرشاد الأكاديمي

أكد الأحمري على أهمية التواصل مع المرشدين الأكاديميين، والذين سيرافقون الطلبة خلال عامهم الدراسي منذ البداية حتى أسبوع التخرج، للعمل على توجيههم بالطرق المناسبة المعمول بها نظاما والتي تكفل لهم حقوقهم وتحميهم من الوقوع في تبعات أي مخالفات نظامية قد توثر على سلبا على مسيرتهم المستقبلية التي انطلقت بداية هذا الأسبوع.

وصفة نجاح

أوضح مشرف وحدة العلاقات العامة والإعلام بالعمادة الأستاذ عبدالله القحطاني، أن العمادة حرصت على أن يظهر برنامج تهيئة الطلبة المستجدين لهذا العام بفعاليات وأنشطة وأركان مغايرة لما حدث في السنوات الماضية في سبيل تطوير أدوات العمادة أداريا وأكاديميا في مواصلة اكتشاف «وصفة نجاح» خاصة تلائم جميع الطلبة باختلاف ميولهم الأكاديمية والشخصية.