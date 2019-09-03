اتفاقية تعاون بين تراحم وجامعة المؤسس

وقعت لجنة رعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم «تراحم» اتفاقية تعاون مشترك مع جامعة الملك عبدالعزيز، يتم بموجبها تقديم خدمات طبية عالية المستوى للسجناء والمفرج عنهم وذويهم بالمستشفى الجامعي، وذلك بقاعة الاجتماعات بمكتب مدير الجامعة. وشهدت حضور مدير الجامعة عبدالرحمن عبيد اليوبي، ووكيل الجامعة للشؤون التعليمية الدكتور عبدالمنعم عبدالسلام الحياني ومثّل الجامعة في الاتفاقية، عميد كلية الطب محمود شاهين الأحول، فيما مثّل جانب لجنة رعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم «تراحم» المستشار أحمد عبدالعزيز الحمدان.

ورحب مدير الجامعة بوفد لجنة رعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم «تراحم»، معتبرا هذه المبادرة واجبة نحو فئة يجب مساعدتهم والوقوف معهم، مقدما شكره لرئيس لجنة تراحم على ثقتهم بإمكانات جامعة «المؤسس».

من جانبه أوضح عميد كلية الطب أن الاتفاقية تأتي إيمانا بأهمية التعاون بين الجهتين بما يحقق التنمية والتطوير، وتقديم خدمات طبية عالية المستوى للسجناء والمفرج عنهم وذويهم، وحرصا على تحقيق تعاون مثمر بين المستشفى الجامعي بجامعة الملك عبدالعزيز ولجنة رعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم «تراحم» في المجالات: الطبية والخدمية والإنسانية والعلاجية، والتي تشمل فتح ملفات للسجناء والمفرج عنهم وذويهم في المستشفى عند الحاجة لذلك، وتقديم الخدمات العلاجية والخدمات الطبية المطلوبة، وكذلك إجراء الدراسات والبحوث العلمية، بالإضافة لتقديم الاستشارات الطبية، إلى جانب تصميم وتقديم البرامج التدريبية والمحاضرات والندوات وورش العمل، بما يخدم النواحي الصحية وتعزيز مفهوم الصحة لديهم.

وفي ختام برنامج توقيع الاتفاقية، قدم مدير الجامعة هدية تذكارية من جامعة الملك عبدالعزيز لرئيس لجنة «تراحم» المستشار أحمد عبدالعزيز الحمدان.