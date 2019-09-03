القبض على مواطنين ارتكبا 18 حادثة سطو

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض بأن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال، وفقاً لإجراءات البحث والتحري والاستدلال أسفرت القبض عن "مواطنين/ كليهما في العقد الثاني من العمر"، وذلك لتوفر الدلائل على ارتكابهما 18 حادثة سطو على متاجر وصيدليات ومحطات وقود وسلب العاملين بها بالقوة وتحت تهديد السلاح، ومن خلال إجراءات الاستدلال الأولية المتخذة بحقهما أقرا بما نسب إليهما، وجرى إيقافهما واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية كافة. وشرطة منطقة الرياض، إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن دوت الخليج والمواطن والمقيم، وأن الجهات الأمنية ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة لردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره، والله الهادي إلى سواء السبيل.



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