مدني الرياض: الاجتهاد الخاطئ في إطفاء الحرائق مسبب للكوارث

حذرت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الرياض من خطورة ما قام به أحد الأشخاص من محاولات للتعامل مع حادث حريق لمركبة بجوار أحد المنازل بحي السويدي بمدينه الرياض، وذلك بإبعاد المركبة المحترقة عن المنزل المجاور لها وتكرار دفع المركبة المحترقة بمركبته عدة مرات، مؤكدة أن هذه الطريقة ليست آمنة في التعامل مع هذه الحوادث.

وأوضحت المديرية أن ما حدث هو اجتهاد قد ينتج عنه خطورة كبيرة لاسيما أنه لا يوجد محتجزون بالموقع، إضافة إلى قرب موقع الحادث من خدمات الدفاع المدني، الذي تلقى بلاغاً من صاحب المركبة المحترقة في حينه، كما أن هذا التعامل قد يؤدي إلى انتقال الحريق لأكثر من موقع وتطوره بشكل خطير مما يؤدي إلى المزيد من الخسائر المادية، وهو ما حدث فعلًا في هذا الحادث، وذلك بتضرر جزئي لمركبتين كانتا متوقفتين في الجانب المقابل، وتضررتا بعد دفع المركبة المحترقة في موقع قريب منهما.

وقالت المديرية إن «الجميع يعلم بشجاعة ومبادرات شباب دوت الخليج للمساعدة دائمًا التي نفخر بها، ومبادرة واجتهاد صاحب المركبة والمقصد النبيل من هذا الإجراء ولكن حتى لا تكون هذه الطريقة أسلوبا يتبع من قبل الآخرين»، مؤكدة الخطورة الكبيرة لهذه الطريقة وما قد ينتج عنها من تطور للحادث وما قد تؤدي إليه من نتائج لا يحمد عقباها، حيث إنه في مثل هذه الحوادث فإن إخلاء المنزل المجاور للحادث والمركبات يكتسب أهمية أكبر في احتواء الموقف وعدم تعريض أنفسهم لمخاطر عالية، ودعت المديرية المبادرين دائمًا إلى تقييم الحالات وأهميتها خاصة في عدم وجود محتجزين أو مصابين، كما أن عمليات الدفاع المدني تقدم للمبلغين أثناء البلاغ تعليمات فورية حول التصرف السليم للمحافظة على الأرواح ريثما تصل فرق الدفاع المدني، متمنية السلامة للجميع.