المواصفات الفنية
1- إضافة حساسات أمامية وخلفية
2- شاشة وكاميرا
3- زر الأمان في الجزء الداخلي الخلفي من الحافلة
4- مقاعد منفصلة لكل طالب مع حزام الأمان
5- أذرع للسلامة أمام الحافلة
6- حقائب للإسعافات الأولية
7- 3 طفايات حريق
8- وجود علامة قف في جانب الحافلة
9- نظام إطفاء آلي
10- الهوية المدرسية المعتمدة باللون الأصفر
11- نظام التتبع GPS
كانت هذه تفاصيل خبر 11 مواصفة ونظام سلامة في 1030 حافلة مدرسية بالأحساء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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