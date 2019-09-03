11 مواصفة ونظام سلامة في 1030 حافلة مدرسية بالأحساء

كشف مدير الإعلام التربوي، المتحدث الرسمي في الإدارة العامة للتعليم بالأحساء سعد آل درويش، 11 مواصفة فنية ونظام أمن وسلامة متطورة في الأسطول الجديد لحافلات نقل الطلبة بمدارس الأحساء، التي تضمن تحقيق معاير السلامة لطلبة المدارس في قطاعي البنين والبنات، في نحو 1030 حافلة تخدم طلاب وطالبات مدارس التعليم العام وبرامج التربية الخاصة، حيث تعمل جميعها لخدمة المدارس المشمولة بخدمة النقل التعليمي المدرسي، وأوضح آل درويش أن عدد الطلبة المستفيدين من خدمة النقل المدرسي بتعليم الأحساء 69 ألف طالب وطالبة في التعليم العام وبرامج التربية الخاصة، مؤكدا أن التسجيل لا يزال متاحًا في خدمة النقل المدرسي للطلبة في مدارس تعليم الأحساء، مهيبًا بأولياء أمور الطلبة للاستفادة من هذه الخدمة عبر تسجيل الطلب في نظام «نور» الوزاري. المواصفات الفنية 1- إضافة حساسات أمامية وخلفية 2- شاشة وكاميرا 3- زر الأمان في الجزء الداخلي الخلفي من الحافلة 4- مقاعد منفصلة لكل طالب مع حزام الأمان 5- أذرع للسلامة أمام الحافلة Advertisements 6- حقائب للإسعافات الأولية 7- 3 طفايات حريق 8- وجود علامة قف في جانب الحافلة 9- نظام إطفاء آلي 10- الهوية المدرسية المعتمدة باللون الأصفر 11- نظام التتبع GPS

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