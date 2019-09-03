330 مليون ريال لصيانة مكيفات المدارس

أنهت وزارة التعليم تغطية 13,656 مبنى مدرسيا بعقود صيانة المكيفات بقيمة إجمالية بلغت 330 مليون ريال، إلى جانب توزيع ميزانيات تشغيلية لمديري المدارس غير المغطاة بعقود صيانة للاستفادة منها في صيانة المكيفات. وتجري وكالة المشاريع والصيانة طرح وترسية عقود جديدة لتغطية 5295 مبنى مدرسيا تقدر قيمتها بـ135 مليون ريال، حيث تم خلال العام المالي الحالي 2019 تأمين 90,000 مكيف بقيمة إجمالية تجاوزت 190 مليون ريال لاستبدال المكيفات التالفة. ودعت التعليم جميع إداراتها في استثمار الميزانية التشغيلية للمدرسة بما يحقق أهدافها، ويضمن التطوير المأمول الذي تسعى لتحقيقه، ويسهم في تمكين المدرسة من القيام بأدوارها الإدارية وواجباتها التعليمية من خلال توفير الموارد المالية اللازمة للمدرسة.



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