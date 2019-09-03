السعودية اليوم / مدني الطوال ينفذ حملة السلامة في المنشآت التعليمية



الطوال 04 محرم 1441 هـ الموافق 03 سبتمبر 2019 م واس

نفذت إدارة الدفاع المدني بمحافظة الطوال ، حملة توعوية تهدف لنشر وترسيخ مفاهيم السلامة والحماية من الأخطار، تشمل السلامة المدرسية والسلامة المنزلية وأخطار الكهرباء وأخطار الأمطار والسيول بمدرسة الحضرور الابتدائية .

وأشاد مدير مكتب تعليم صامطة عبدالرزاق صميلي ، بالتعاون المستمر والمثمر مع الدفاع المدني ، منوهاً بأهمية توفير وسائل السلامة للمنشآت التعليمية من أجل سلامة الطلاب والطالبات ومنسوبي التعليم في بيئة تعليمية آمنة من أي أخطار.

من جهته ، أوضح مدير إدارة الدفاع المدني بمحافظة الطوال المقدم هادي محمد كريري ، أن الحملة مستمرة في زيارة المنشآت التعليمية ، للتأكيد على توفير وسائل السلامة في جميع المنشآت التعليمية ، منوهًا بتضافر الجهود في توفير بيئة تعليمية آمنة واستمرار التدريب وتنفيذ خطط الإخلاء الافتراضية.

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19:22ت م

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