السعودية اليوم / سمو أمير منطقة حائل يفتتح فرع الديوان العام للمحاسبة بالمنطقة



حائل 04 محرم 1441 هـ الموافق 03 سبتمبر 2019 م واس

‏افتتح صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل, فرع الديوان العام للمحاسبة بالمنطقة, بحضور معالي رئيس الديوان العام للمحاسبة الدكتور حسام بن عبدالمحسن العنقري, ووكيل الإمارة عادل بن صالح آل الشيخ.

وفور وصول سموه قص شريط الافتتاح وأزاح الستار عن اللوحة التذكارية, ثم تجول سموه في أرجاء المقر, مطلعًا على مايحتويه من مكاتب إدارية ووحدات تقنية وصالة للاجتماعات, مستمعًا لشرح عن مهام فرع الديوان العام للمحاسبة قدمه مدير الفرع بالمنطقة عبدالله التويجري, متطرقًا إلى مساحة المقر التي تبلغ خمسة آلاف متر مربع ويتكون المبنى من أربعة أدوار.

إثر ذلك رعى الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز الحفل الخطابي الذي بدأ بالقرآن الكريم, ثم ألقى معالي رئيس الديوان العام للمحاسبة الدكتور حسام بن عبدالمحسن العنقري كلمة أعرب عن شكره لأمير منطقة حائل على دعمه المستمر لفرع الديوان بالمنطقة ورعايته وافتتاحه للمبنى, مؤكدًا أن بيئة العمل الجديدة بفرع الديوان في المنطقة محفزة لمنسوبيه لمضاعفة جهودهم خلال المرحلة القادمة.

بعد ذلك أدلى سموه بتصريح صحفي أعرب فيه عن شكره للقيادة الحكيمة على استمرار الدعم السخي للمنطقة ولقطاعاتها الحكومية, مؤكدًا أن المقر الجديد بتصميمه الحديث تتوفر به الإمكانات البشرية والمكتبية كافة, متمنيًا لمعالي رئيس الديوان ومساعديه والقائمين على الفرع التوفيق.

وفي ختام الحفل تسلّم سموه إهداءً بهذه المناسبة "مجسمًا تذكاريًا للمبنى" ، كما كرّم سمو أمير المنطقة المساهمين في إنجاز المبنى وبنجاح أعمال الفرع.

// انتهى //

19:10ت م

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