السعودية اليوم / اليمن تشارك في ورشة برنامج الشراكة العالمية للتعليم في بيروت



بيروت 04 محرم 1441 هـ الموافق 03 سبتمبر 2019 م واس

تشارك اليمن في ورشة إعادة البرمجة الثالثة لبرنامج الشراكة العالمية للتعليم التي ستعقد يومي الأربعاء والخميس بالعاصمة اللبنانية بيروت.

ويرأس وفد اليمن المشارك وزير التربية والتعليم اليمني الدكتور عبدالله لملس، حيثُ ستعقد الورشة بمشاركة الأمانة العامة للشراكة العالمية للتعليم والشركاء من الجهات والمنظمات الدولية العاملة في قطاع التعليم.

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19:02ت م

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