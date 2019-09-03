السعودية اليوم / الرئيس المصري يلتقي الرئيس التنفيذي للبنك الدولي



القاهرة 04 محرم 1441 هـ الموافق 03 سبتمبر 2019 م واس

التقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم، الرئيس التنفيذي للبنك الدولي والمرشحة لمنصب مدير عام صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا، بحضور محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر، ووزيرة الاستثمار والتعاون الدولي الدكتورة سحر نصر.

وأوضح المتحدث باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي أن اللقاء بحث فرص التعاون التنموي في إفريقيا كون رئاسة مصر الحالية للاتحاد الأفريقي، حيث أوضحت مسؤولة البنك الدولي تطلعها للتشاور مع مصر بشأن خطط صندوق النقد الدولي للتمويل التنموي في إفريقيا، لاسيما في قطاعات البنية الأساسية والتعليم وسيادة القانون.

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18:45ت م

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