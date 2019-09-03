السعودية اليوم / مديرية الدفاع المدني بمنطقة الرياض توضح ملابسات المقطع المتداول عن حادث حريق لمركبة بجوار أحد المنازل بحي السويدي // للصحف //



الرياض 04 محرم 1441 هـ الموافق 03 سبتمبر 2019 م واس

حذرت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الرياض من خطورة ما قام به أحد الأشخاص من محاولات للتعامل مع حادث حريق لمركبة بجوار أحد المنازل بحي السويدي بمدينه الرياض، وذلك بإبعاد المركبة المحترقة عن المنزل المجاور لها وتكرار دفع المركبة المحترقة بمركبته عدة مرات ، مؤكدة أنه هذه الطريقة ليست آمنة في التعامل مع مثل هذه الحوادث.

وأوضحت المديرية أن ماحدث هو اجتهاد قد ينتج عنه خطورة كبيرة لاسيما أنه لايوجد محتجزين بالموقع, إضافة لقرب موقع الحادث من خدمات الدفاع المدني الذي كان قد تلقى بلاغاً من صاحب المركبة المحترقة في حينه, كما أن هذا التعامل قد يؤدي إلى انتقال الحريق لأكثر من موقع وتطوره بشكل خطير مما يؤدي إلى المزيد من الخسائر المادية وهو ماحدث فعلًا في هذا الحادث, وذلك بتضرر جزئي لمركبتين كانتا متوقفتين في الجانب المقابل وتضررتا بعد دفع المركبة المحترقة في موقع قريب منهما.

وقالت المديرية :" إن الجميع يعلم بشجاعة ومبادرات شباب الوطن للمساعدة دائمًا التي نفخر بها، ومبادرة واجتهاد صاحب المركبة والمقصد النبيل من هذا الإجراء، و لكن حتى لاتكون هذه الطريقة أسلوب يتبع من قبل الآخرين، مؤكدة الخطورة الكبيرة لهذه الطريقة وما قد ينتج عنها من تطور للحادث, وما قد تؤدي إليه من نتائج لايحمد عقباها, حيث أنه في مثل هذه الحوادث فإن إخلاء المنزل المجاور للحادث والمركبات يكتسب أهمية أكبر في احتواء الموقف وعدم تعريض أنفسهم لمخاطر عالية.

ودعت المديرية المبادرين دائمًا إلى تقييم الحالات وأهميتها، خاصة في عدم وجود محتجزين أو مصابين، كما أن عمليات الدفاع المدني تقدم للمبلغين أثناء البلاغ تعليمات فورية حول التصرف السليم للمحافظة على الأرواح ريثما تصل فرق الدفاع المدني, متمنية السلامة للجميع.

//للصحف // // انتهى //

18:12ت م

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