السعودية اليوم / المنصوري يرفع شكره للقيادة على ترقيته للمرتبة الخامسة عشرة



مكة المكرمة 04 محرم 1441 هـ الموافق 03 سبتمبر 2019 م واس

رفع أحمد بن محمد المنصوري خالص الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, ولصاحب السمو الملكي الأمير

وقدم المنصوري شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبد العزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة ولصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة وسمو نائبيهما على جهودهم المباركة في خدمة المسجد الحرام والمسجد النبوي وقاصديهما.

وأعرب أحمد المنصوري عن سعادته واعتزازه بهذه الثقة الملكية الكريمة التي منحها إياه ولاة الأمر - أيدهم الله - التي اعتبرها وسام فخر يعتز به.

كما عبّر عن شكره وتقديره لمعالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الرحمن بن عبدالعزيز السديس على توجيه معاليه الدائم ودعمه المستمر وتشجيعه ومؤازرته وإشرافه ومتابعته لكل ما يخدم الحرمين الشريفين وقاصديهما، التي كان لها أبرز الأثر في نيل الثقة الغالية من القيادة الكريمة - حفظها الله -.

وأكد أن هذه الثقة الغالية تأتي امتدادًا للعناية الفائقة من القيادة الرشيدة بالحرمين الشريفين ومنسوبيهما, وتأكيدًا على حرص الرئاسة بإشراف ومتابعة وتوجيه معالي الرئيس العام على تطوير منظومة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، ودعم الطاقات البشرية في سبيل تطوير الخدمات المقدمة في الحرمين الشريفين وقاصديهما، وارتقاء بمنظومة العمل، وتحقيقًا لرؤية المملكة العربية

ودعا الله العلي القدير العون والتوفيق والسداد لتحقيق تطلعات ولاة الأمر - أيدهم الله - وأن يكون عند حسن ظن الجميع وبذل المزيد من العطاء لأداء الأمانة والمسؤولية لخدمة الدين ثم المليك والوطن بتقديم أفضل وأرقى الخدمات للحرمين الشريفين وقاصديهما، مؤكدًا أن الثقة الملكية الكريمة ستكون حافزًا لبذل المزيد من الجهد والعطاء في خدمة الحرمين الشريفين والوطن الغالي في ظل حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - رعاهما الله -، وأن يكون عند حسن ظن القيادة الرشيدة وأن يحفظ هذا الوطن وأن يديم عليه نعمة الأمن والأمان.

// انتهى //

18:02ت م

0208



مكة المكرمة 04 محرم 1441 هـ الموافق 03 سبتمبر 2019 م واسرفع أحمد بن محمد المنصوري خالص الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - أيدهما الله - على الثقة الملكية الكريمة بصدور قرار مجلس الوزراء بتعيينه وكيلاً للرئيس العام لشؤون المسجد الحرام بالمرتبة الخامسة عشرة بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي.وقدم المنصوري شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبد العزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة ولصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة وسمو نائبيهما على جهودهم المباركة في خدمة المسجد الحرام والمسجد النبوي وقاصديهما.وأعرب أحمد المنصوري عن سعادته واعتزازه بهذه الثقة الملكية الكريمة التي منحها إياه ولاة الأمر - أيدهم الله - التي اعتبرها وسام فخر يعتز به.كما عبّر عن شكره وتقديره لمعالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الرحمن بن عبدالعزيز السديس على توجيه معاليه الدائم ودعمه المستمر وتشجيعه ومؤازرته وإشرافه ومتابعته لكل ما يخدم الحرمين الشريفين وقاصديهما، التي كان لها أبرز الأثر في نيل الثقة الغالية من القيادة الكريمة - حفظها الله -.وأكد أن هذه الثقة الغالية تأتي امتدادًا للعناية الفائقة من القيادة الرشيدة بالحرمين الشريفين ومنسوبيهما, وتأكيدًا على حرص الرئاسة بإشراف ومتابعة وتوجيه معالي الرئيس العام على تطوير منظومة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، ودعم الطاقات البشرية في سبيل تطوير الخدمات المقدمة في الحرمين الشريفين وقاصديهما، وارتقاء بمنظومة العمل، وتحقيقًا لرؤية المملكة العربية السعودية (2030) ومواكبة لبرنامج التحول الوطني (2020).ودعا الله العلي القدير العون والتوفيق والسداد لتحقيق تطلعات ولاة الأمر - أيدهم الله - وأن يكون عند حسن ظن الجميع وبذل المزيد من العطاء لأداء الأمانة والمسؤولية لخدمة الدين ثم المليك والوطن بتقديم أفضل وأرقى الخدمات للحرمين الشريفين وقاصديهما، مؤكدًا أن الثقة الملكية الكريمة ستكون حافزًا لبذل المزيد من الجهد والعطاء في خدمة الحرمين الشريفين والوطن الغالي في ظل حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - رعاهما الله -، وأن يكون عند حسن ظن القيادة الرشيدة وأن يحفظ هذا الوطن وأن يديم عليه نعمة الأمن والأمان.// انتهى //18:02ت م0208

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