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2019-09-03 صورة نادرة للملك سلمان وولي العهد خلال زيارة لإسبانيا عام 2001 متابعات الخليج 365 - الرياض نشر حساب تاريخ آل سعود عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، صورة نادرة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، حفظه الله، أثناء زيارته لمملكة إسبانيا عام 1422هـ/2001م. Advertisements ويظهر في الصورة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، وكان حينها يبلغ من العمر 16 عامًا.









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