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وزير الداخلية يكرم ذوي متطوع توفي بعملية البحث عن مفقود وادي الحائر
متابعات الخليج 365 - الرياض
بناءً على توجيه صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، سلم مدير عام الدفاع المدني الفريق سليمان بن عبدالله العمرو اليوم ذوي المتطوع، ريان أشرف العيتاني من فريق السلام السعودي والذي توفي أثناء مشاركته بأعمال البحث في حادث سقوط طفل بوادي الحائر، مكافأة مالية تقديرًا لجهوده رحمه الله.
وأعرب ذوو الشهيد عن شكرهم وتقديرهم للأمير عبدالعزيز بن سعود على هذه اللفتة الإنسانية التي تؤكد اهتمام ولاة الأمر حفظهم الله بأبناء هذا الوطن.
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