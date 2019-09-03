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فيديو.. أمطار حمراء الأسد غرب المدينة
متابعات الخليج 365 - المدينة المنورة
هطلت اليوم أمطار متوسطة على أجزاء متفرقة من المدينة المنورة ارتوت على إثرها الأرض، فيما لا تزال السماء ملبدة بالغيوم والفرصة مهيأة لهطول مزيد من الأمطار.
ووثق المواطنون بالفيديو الأمطار التي هطلت على حي حمراء الأسد غرب المدينة المنورة.
وكانت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أصدرت اليوم، تنبيهًا عن سحب رعدية تصحبها رياح نشطة مع تدني مدى الرؤية على أجزاء من منطقة المدينة المنورة، تشمل محافظة العيص، محافظة بدر، محافظة ينبع، محافظة وادي الفرع والأجزاء المجاورة.
وبينت الإدارة أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ8 من مساء اليوم.
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