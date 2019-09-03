فيديو عفوي.. تلميذ يقدم ريالًا لوزير التعليم ثمن وجبة المقصف

متابعات الخليج 365 - محمد الغبيشي - الرياض

تداول مغردون مقطع فيديو عفوي وطريف في نفس الوقت، وذلك عندما ظن أحد التلاميذ في إحدى المدارس التي قام بزيارتها وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ أن الوزير يعمل في المقصف.

Advertisements

وأظهر الفيديو تقدم التلميذ للوزير بريال واحد، ظنًا منه أنه في المقصف المدرسي، ولكن الوزير كان رده ردًا تربويًا حيث قال له عندما تقدم التلميذ مقدمًا له مقابل ما أخذه، “تعطيني ريالًا، لا لا هذا بلاش”.

هذا وظهر الوزير وهو يقدم للتلاميذ وجباتهم بنفسه، عرفانًا وتقديرًا منه لجيل المستقبل، وسط تواجد عدد من أولياء الأمور.