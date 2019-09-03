- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم فيديو عفوي.. تلميذ يقدم ريالًا لوزير التعليم ثمن وجبة المقصف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
فيديو عفوي.. تلميذ يقدم ريالًا لوزير التعليم ثمن وجبة المقصف
متابعات الخليج 365 - محمد الغبيشي - الرياض
تداول مغردون مقطع فيديو عفوي وطريف في نفس الوقت، وذلك عندما ظن أحد التلاميذ في إحدى المدارس التي قام بزيارتها وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ أن الوزير يعمل في المقصف.
وأظهر الفيديو تقدم التلميذ للوزير بريال واحد، ظنًا منه أنه في المقصف المدرسي، ولكن الوزير كان رده ردًا تربويًا حيث قال له عندما تقدم التلميذ مقدمًا له مقابل ما أخذه، “تعطيني ريالًا، لا لا هذا بلاش”.
هذا وظهر الوزير وهو يقدم للتلاميذ وجباتهم بنفسه، عرفانًا وتقديرًا منه لجيل المستقبل، وسط تواجد عدد من أولياء الأمور.
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو عفوي.. تلميذ يقدم ريالًا لوزير التعليم ثمن وجبة المقصف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.