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وصول وفد الانتقالي الجنوبي إلى جدة تلبية لدعوة المملكة للحوار
متابعات الخليج 365 - جدة
وصل إلى جدة اليوم وفد المجلس الانتقالي اليمني الجنوبي برئاسة رئيس المجلس عيدروس الزبيدي، تلبية لدعوة المملكة للحوار بين الأطراف اليمنية.
وكانت المملكة دعت إلى الحوار بين أطياف المجتمع اليمني بعد الاشتباكات الأخيرة التي وقعت في عدن.
وأعلن العديد من الفصائل اليمنية قبولها الدعوة السعودية للتهدئة في أكثر من محافظة يمنية.
وثمّنت الأمم المتحدة والعديد من المنظمات الدولية الدعوة السعودية للحوار في جدة.
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