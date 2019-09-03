“النيابة العامة” و”نزاهة” تبحثان سبل تطوير التعاون لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد

جدة - عمرو شويل واس- الخليج 365

استقبل النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، في مكتبه بمقر النيابة العامة في الرياض، اليوم, رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد “نزاهة” مازن بن إبراهيم الكهموس.

وفي مستهل الاستقبال، هنأ “المعجب”، “الكهموس”، بمناسبة صدور الأمر الملكي بتعيينه رئيسًا للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.

وجرى خلال الاستقبال بحث سبل تطوير أوجه التعاون بين الهيئة والنيابة العامة، بما يكفل سرعة البت في قضايا الفساد والتنسيق بما يعزز جهود المملكة في حماية النزاهة وإشاعة الشفافية ومكافحة الفساد.