شكرا لقرائتكم خبر عن الدفاع المدني: إنقاذ المركبة المحترقة اجتهاد خطورته كبيرة ويزيد الخسائر والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

شددت المديرية العامة للدفاع المدني بمنطقة الرياض على الخطورة الكبيرة عقب قيام أحد الأشخاص بإبعاد سيارة تشتعل فيها النيران، عبر دفعها بمركبته وتكرار ذلك عدة مرات للتعامل مع الحادث.

وأضافت أن هذه الطريقة قد ينتج عنها من تطور للحادث ونتائج لا تحمد عقباها، حيث إنه في مثل هذه الحوادث فإن إخلاء المنزل المجاور للحادث والمركبات يكتسب أهمية أكبر في احتواء الموقف وعدم تعريض أنفسهم لمخاطر عالية.

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جاء ذلك في بيان أصدرته اليوم (الثلاثاء) المديرية الدفاع المدني بمنطقة الرياض، قالت فيه:

أكدت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الرياض أنه إيضاحاً للمقطع المتداول عن حادث حريق لمركبة بجوار أحد المنازل بحي السويدي بمدينة الرياض، وما قام به أحد الأشخاص من محاولات للتعامل مع الحادث، وذلك بإبعاد السيارة المحترقة عن المنزل المجاور لها، وتكرار دفع السيارة المحترقة بمركبته عدة مرات، في الوقت الذي كان قد أبلغ صاحب المركبة المحترقة الدفاع المدني بالحادث في حينه، ولخطورة مثل هذا التصرف الذي قد يتوقع البعض أنها طريقة آمنة وصحيحة في التعامل في مثل هذه الحالات، ولحرص الدفاع المدني على سلامة الجميع وحتى لا يتخذ هذا الاجراء كطريقة للتعامل مع هذه الحوادث.

فإن المديرية توضح أن ما حدث هو اجتهاد قد ينتج عنه خطورة كبيرة لاسيما أنه لا يوجد محتجزون بالموقع، إضافة إلى قرب موقع الحادث من خدمات الدفاع المدني، كما أن هذا التعامل قد يؤدي إلى انتقال الحريق لأكثر من موقع وتطوره بشكل خطير، ما يؤدي إلى المزيد من الخسائر المادية وهو ما حدث فعلاً في هذا الحادث، وذلك بتضرر جزئي لمركبتين كانتا متوقفتين في الجانب المقابل وتضررتا بعد دفع المركبة المحترقة في موقع قريب منهما.

ولاننا نعلم يقيناً شجاعة ومبادرات شباب الوطن للمساعدة دائما والتي نفخر بها، ونعلم أيضا مبادرة واجتهاد صاحب المركبة والمقصد النبيل من هذا الإجراء، ولكن حتى لا تكون هذه الطريقة أسلوبا يتبع من قبل الآخرين، فإننا نؤكد الخطورة الكبيرة لهذه الطريقة وما قد ينتج عنها من تطور للحادث وما قد تؤدي اليه من نتائج لا تحمد عقباها، حيث إنه في مثل هذه الحوادث فإن إخلاء المنزل المجاور للحادث والمركبات يكتسب أهمية أكبر في احتواء الموقف وعدم تعريض أنفسهم لمخاطر عالية، داعين المبادرين دائما إلى تقييم الحالات وأهميتها، خاصة في ظل عدم وجود محتجزين أو مصابين، كما أن عمليات الدفاع المدني تقدم للمبلغين أثناء البلاغ تعليمات فورية حول التصرف السليم للمحافظة على الأرواح ريثما تصل فرق الدفاع المدني. مع تمنياتنا للجميع بالسلامة دائما.