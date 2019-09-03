، مشروعات سعودية سياحية مليارية بالجزائر.. هنا تفاصيلها ،

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كشفت الشركة السعودية الجزائرية للاستثمار في مجال السياحة والصناعة والغذاء عن تسليم مشروعات سياحية ضخمة للجزائر، وهي قرية سيتي مول وفنادق خمس نجوم وفنادق بولايات قسنطينة وبجاية وسكيكدة.
وتأسست الشركة الجزائرية السعودية للاستثمار عام 2008 بعد اجتماع اللجنة السعودية الجزائرية المشتركة.
وقد أنجزت الشركة السعودية الجزائرية عدة مشروعات، منها مركز تجاري "سيتي سنتر" بالجزائر بالعاصمة، وشركة إنتاج الطوب الأحمر المخصص للبناء وشركة مخصصة للأعمال المالية والبورصات وشركة مقاولات بالعاصمة وشركة للحديد المسلح.
يذكر أن قيمة الاستثمارات السعودية في الجزائر قد بلغت ما يزيد عن 6 مليارات ريال بما يقارب من 1.5 مليار دولار، في قطاعات السياحة والبناء والصحة والبتروكيماويات والأدوية والأغذية.
مشروعات سعودية سياحية مليارية بالجزائر.. هنا تفاصيلهاخالد خليل الخليج 365 2019-09-03
كشفت الشركة السعودية الجزائرية للاستثمار في مجال السياحة والصناعة والغذاء عن تسليم مشروعات سياحية ضخمة للجزائر، وهي قرية سيتي مول وفنادق خمس نجوم وفنادق بولايات قسنطينة وبجاية وسكيكدة.
وتأسست الشركة الجزائرية السعودية للاستثمار عام 2008 بعد اجتماع اللجنة السعودية الجزائرية المشتركة.
وقد أنجزت الشركة السعودية الجزائرية عدة مشروعات، منها مركز تجاري "سيتي سنتر" بالجزائر بالعاصمة، وشركة إنتاج الطوب الأحمر المخصص للبناء وشركة مخصصة للأعمال المالية والبورصات وشركة مقاولات بالعاصمة وشركة للحديد المسلح.
يذكر أن قيمة الاستثمارات السعودية في الجزائر قد بلغت ما يزيد عن 6 مليارات ريال بما يقارب من 1.5 مليار دولار، في قطاعات السياحة والبناء والصحة والبتروكيماويات والأدوية والأغذية.
03 سبتمبر 2019 - 4 محرّم 1441
05:57 PM
قرية سيتي مول وفنادق 5 نجوم بولايات قسنطينة وبجاية وسكيكدة
كشفت الشركة السعودية الجزائرية للاستثمار في مجال السياحة والصناعة والغذاء عن تسليم مشروعات سياحية ضخمة للجزائر، وهي قرية سيتي مول وفنادق خمس نجوم وفنادق بولايات قسنطينة وبجاية وسكيكدة.
وتأسست الشركة الجزائرية السعودية للاستثمار عام 2008 بعد اجتماع اللجنة السعودية الجزائرية المشتركة.
وقد أنجزت الشركة السعودية الجزائرية عدة مشروعات، منها مركز تجاري "سيتي سنتر" بالجزائر بالعاصمة، وشركة إنتاج الطوب الأحمر المخصص للبناء وشركة مخصصة للأعمال المالية والبورصات وشركة مقاولات بالعاصمة وشركة للحديد المسلح.
يذكر أن قيمة الاستثمارات السعودية في الجزائر قد بلغت ما يزيد عن 6 مليارات ريال بما يقارب من 1.5 مليار دولار، في قطاعات السياحة والبناء والصحة والبتروكيماويات والأدوية والأغذية.
، مشروعات سعودية سياحية مليارية بالجزائر.. هنا تفاصيلها ،
المصدر : الخليج 365
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