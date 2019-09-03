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أعلنت أمانة العاصمة المقدسة على لسان متحدثها أنه تم إعطاء مهلة جديدة لأصحاب وملاك ورش الكعكية بمكة المكرمة، والذي كان مقرراً نقلها إلى مدينة السيارات بالعكيشية في تاريخ أقصاه 30 ذي الحجة من العام الماضي.
وتفصيلاً؛ قال المتحدث الرسمي باسم أمانة العاصمة المقدسة المهندس رائد سمرقندي لـ"الخليج 365": إشارة إلى استفساركم المتعلق بمهلة نقل ورش الكعكية إلى مدينة السيارات بالعكيشية؛ نفيدكم بأن ورش الكعكية سيتم نقلها قريباً إلى مدينة السيارات أو مجمع حراء وذلك حسب رغبة ملاك الورش.
وأضاف: تقدم عدد منهم وطلبوا مهلة لتجهيز المواقع الجديدة، إضافة إلى إنهاء ما لديهم من أعمال مع عملائهم، وقد استجاب أمين العاصمة لطلبهم وتم تمديد المهلة.
03 سبتمبر 2019 - 4 محرّم 1441 06:27 PM
سيتم نقلها قريباً إلى مدينة السيارات أو مجمع حراء وذلك حسب رغبة الملاكأمانة العاصمة المقدسة لـ"الخليج 365": مهلة جديدة لنقل ورش "كعكية مكة"
أعلنت أمانة العاصمة المقدسة على لسان متحدثها أنه تم إعطاء مهلة جديدة لأصحاب وملاك ورش الكعكية بمكة المكرمة، والذي كان مقرراً نقلها إلى مدينة السيارات بالعكيشية في تاريخ أقصاه 30 ذي الحجة من العام الماضي.
وتفصيلاً؛ قال المتحدث الرسمي باسم أمانة العاصمة المقدسة المهندس رائد سمرقندي لـ"الخليج 365": إشارة إلى استفساركم المتعلق بمهلة نقل ورش الكعكية إلى مدينة السيارات بالعكيشية؛ نفيدكم بأن ورش الكعكية سيتم نقلها قريباً إلى مدينة السيارات أو مجمع حراء وذلك حسب رغبة ملاك الورش.
وأضاف: تقدم عدد منهم وطلبوا مهلة لتجهيز المواقع الجديدة، إضافة إلى إنهاء ما لديهم من أعمال مع عملائهم، وقد استجاب أمين العاصمة لطلبهم وتم تمديد المهلة.
، أمانة العاصمة المقدسة لـ"الخليج 365": مهلة جديدة لنقل ورش "كعكية مكة" ،
المصدر : الخليج 365
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