، تكليف "الردادي" ملحقاً ثقافيّاً في بريطانيا ،

محمد بن مسعود - الدمام - أكد استمراره في العمل لخدمة المبتعثين والمبتعثات

باشر الملحق الثقافي المكلف بسفارة المملكة العربية السعودية في لندن، عبدالعزيز الردادي؛ مهام عمله، أمس الاثنين، مقدماً شكره لوزير التعليم، ونائب وزير التعليم للجامعات والبحث والابتكار على الثقة الكريمة بتكليفه بالقيام بمهام الملحقية الثقافية في بريطانيا، وإدارة شؤونها، سائلاً الله التوفيق والنجاح له ولجميع العاملين بالملحقية.

وقال "الردادي": إن "الجميع أوفد لهذا المكان لتسهيل مهام المبتعثين والمبتعثات من أبناء الوطن، وتذليل جميع الصعوبات التي تواجههم وتقديم الخدمات المأمولة لهم".

وأضاف: أن "العمل الجماعي لإنجاز المهام المحددة يقود إلى إنجاز تلك المهام، وتحقيق الأهداف المقصودة على أتم وجه وبشكل مُرضٍ، والمساهمة مع المبتعثين في خلق ثقافة ابتعاث سعودية ممنهجة تعزز الهوية الوطنية، وتقود إلى تعظيم الفائدة من برامج الابتعاث".