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محمد بن مسعود - الدمام - احتفلت أسرة "آل سرور" بزفاف الشاب محمد بن عبد الله حسن آل سرور، على كريمة أحمد بن حسن محمد آل سرور، في إحدى قاعات الرياض الكبرى.
جاء ذلك وسط حضور الأهل والأصدقاء، سائلين المولى -عز وجل- أن يوفق العروسين في حياتهما الزوجية.
03 سبتمبر 2019 - 4 محرّم 1441 05:57 PM
احتفلت أسرة "آل سرور" بزفاف الشاب محمد بن عبد الله حسن آل سرور، على كريمة أحمد بن حسن محمد آل سرور، في إحدى قاعات الرياض الكبرى.
جاء ذلك وسط حضور الأهل والأصدقاء، سائلين المولى -عز وجل- أن يوفق العروسين في حياتهما الزوجية.
، "آل سرور" تحتفل بزفاق "محمد" في الرياض ،
المصدر : الخليج 365
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