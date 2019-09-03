شكرا لبحثكم عن خبر “شاهد” محلل عسكري سعودي يفضح “سكاي نيوز” الإماراتية ويصفها بالرّخيصة والكاذبة! والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - الرياض - شنّ محلل عسكري سعودي هجوماً حاداً على قناة “سكاي نيوز” الإماراتية، واتهمها بالكذب. ووصف المحلل العسكري علي التواتي القرشي في تغريدةٍ له على حسابه الرسمي بـ”تويتر” القناة الإماراتية بأنها “كاذبة خاطئة”. Advertisements



وطالب “القرشي” إدارة “سكاي نيوز” العالمية بإغلاق فرع الإمارات الذي وصفه بـ”الرخيص”، متمنياً أنه لم ينطق بالعربية. جاء ذلك تعليقاً منه على تغريدةٍ نشرتها “سكاي نيوز” نقلت فيها عن مصادر أن “حالة استنفار في صفوف قوات الإصلاح في مدينة عتق مركز محافظة شبوة بعد استعادة قوات النخبة الشبوانية مدينة عزان ومناطق مجاورة”.



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