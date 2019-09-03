«جراحة 10 ساعات» تستأصل ورمًا نادرًا من وجه طفل بجدة

تمكّن فريق طبي مشترك من جرَّاحي المناظير وجرَّاحي الوجه والفكين بمستشفى الملك فهد بجدة من استئصال ورم من وجه طفل يبلغ من العمر ١٣ سنة، يعاني من انسداد بالأنف نتيجة تورم شديد بالوجه.

وأفاد بيانٌ صادرٌ عن الوزارة، اليوم الثلاثاء، اطلعت عليه «عاجل»، أنّه تبيَّن بعد إجراء الفحص الطبي والأشعة اللازمة وجود ورم ضخم (9 *8.5 *7.5 سم) في الأنف والجيوب الأنفية، ممتدًا إلى داخل العين اليسرى والخد الأيسر، وتم تشخيص الورم بأنه ورم ليفي وعائي، وهو من الأورام الحميدة التي تصيب الأوعية الدموية.

وأضاف البيان: «نظرًا لأنّ الورم بهذا الحجم يعد من الحالات النادرة جدًا وجودها، ومما يزيد من صعوبة استئصال مثل هذه الأورام هي طبيعتها القابلة للنزيف الشديد أثناء العملية، فقد تقرر إجراء العملية عن طريق المنظار، وتم استئصال الورم بنجاح بجميع أجزائه الممتدة للعين والخد باستخدام المنظار فقط وبطريقة تحفظية في عملية استمرت لأكثر من عشر ساعات، من دون أي حاجة إلى فتح جرح أو خياطة خارجية».