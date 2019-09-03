إعلان قائمة المرشحين لانتخابات برلمان الإمارات.. 495 شخصًا بينهم 180 امرأة

اعتمدت اللجنة الوطنية للانتخابات بالإمارات القائمة النهائية للمرشحين لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي (البرلمان)، والتي تضم 495 مرشحًا ومرشحة من جميع إمارات الدولة.

وقال مسؤولون في اللجنة للصحفيين اليوم الثلاثاء، إن القائمة تضم 133 مرشحًا من إمارة أبوظبي، و88 مرشحًا من دبي، و114 مرشحًا من الشارقة، و61 مرشحًا من رأس الخيمة، و26 مرشحًا من عجمان، و20 مرشحًا من أم القيوين، و53 مرشحًا من الفجيرة.

وقال عبد الرحمن العويس وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، رئيس اللجنة الوطنية للانتخابات إن الإقبال الكبير على الترشح لعضوية المجلس الوطني الاتحادي «يعكس مدى الوعي بأهمية الدور الذي يقوم به المجلس، كما يعكس مدى الحرص على المشاركة بفاعلية في مسيرة التنمية السياسية التي تشهدها الدولة».

وشكلت نسبة المرأة في قائمة المرشحين النهائية 36.36 بالمئة، بواقع 180 مرشحة في جميع إمارات الدولة، وسجلت الفئة العمرية من 40 إلى 60 عامًا الحضور الأبرز في عدد المرشحين بنسبة 63 بالمئة وبواقع 312 مرشحًا ومرشحة، تلتها الفئة العمرية من 21 ولغاية 40 عامًا بواقع 183 مرشحًا ومرشحة، وشكل الشباب ما نسبته 37 بالمئة من القائمة النهائية للمرشحين.

وعلى صعيد المستوى الأكاديمي بلغت نسبة المرشحين الحاصلين على مستويات تعليمية عالية 13.53 بالمئة بواقع 263 مرشحًا ومرشحة، فيما بلغت نسبة المرشحين من المستوى العلمي المتوسط 96.36 بالمئة بواقع 183 مرشحًا ومرشحة.

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كما اشتملت القائمة النهائية على 6 مرشحين من ذوي الاحتياجات الخاصة.

وأعلنت اللجنة الوطنية للانتخابات أنها تسلمت أربعة طلبات انسحاب من مرشحين لعضوية المجلس منهم مرشحان في إمارة أبوظبي، وانسحاب مرشحتين في إمارة دبي.

وتنطلق فترة الحملات الانتخابية للمرشحين يوم الثامن من سبتمبر الجاري، فيما تحدد آخر موعد لانسحاب المرشحين يوم 15 من نفس الشهر.

وتقام الانتخابات يوم الخامس أكتوبر المقبل، ويتم في اليوم نفسه إعلان نتائج الفرز، بينما يتم اعتماد القائمة النهائية للفائزين يوم 13 من نفس الشهر.