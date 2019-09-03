أمير مكة يوجّه بالاستعداد مبكرًا لموسم الحج: عزّزوا الإيجابيات وتلافوا الملاحظات

أكّد مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة، رئيس لجنة الحج المركزية الأمير خالد الفيصل، اليوم الثلاثاء، ضرورة التحضير المبكر لموسم حج العام الحالي 1441هــ، وذلك خلال ترؤسه اجتماع لجنة الحج المركزية، بحضور نائبه الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز.

وقالت وكالة الأنباء السعودية، إنّ الأمير خالد الفيصل قدَّم شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، ووزير الداخلية، رئيس لجنة الحج العليا الأمير عبدالعزيز بن سعود، على توجيهاتهم الدائمة بتسخير الإمكانات البشرية والمادية كافة لراحة ضيوف الرحمن وتأمين رحلتهم الإيمانية منذ قدومهم للمملكة، وحتى عودتهم لأوطانهم سالمين غانمين التي كان لها بعد توفيق الله ما تحقق من نجاح موسم حج العام الماضي.

وثمّن أمير مكة، جهود القطاعات خلال موسم الحج، مهنئًا الجميع بما تحقّق من نجاحات، وأكّد -في الوقت ذاته- ضرورة الاستعداد المبكر وتضافر الجهود لخدمة ضيوف الرحمن والتخطيط لموسم حج العام الحالي، وتعزيز الإيجابيات التي تحققت في حج العام الماضي والعمل على تطوير منظومة العمل وتلافي الملاحظات التي جرى رصدها ميدانيًّا خلال الموسم.

واستعرض الأمير خالد الفيصل، خلال الاجتماع، أعداد الحجاج المغادرين؛ حيث بلغ عددهم حتى اليوم أكثر من مليون و400 ألف حاج، فيما تبقى في مكة المكرمة والمدينة المنورة قرابة 453 ألف حاج.

وتطرّق الاجتماع إلى عددٍ من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخذت حيالها التوصيات اللازمة.