بالصور.. زخات مطر ومشاركة كبيرة تزينان انطلاقة مهرجان الرمان بالباحة

وسط أجواء مُبهجة وتحت زخات المطر، شهد افتتاح مهرجان الرمان بمنطقة الباحة منذ بدايته، إقبالًا كبيرًا على الشراء، بعد أن افتتحه، أمس الثلاثاء، أمير المنطقة الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز.

وقال المشرف العام لتطبيق الباحة يحيى اليابس، في تصريحات صحفية، اليوم الثلاثاء، إنّه تمّ استحداث المتجر الإلكتروني الخاص بمهرجان الرمان الوطني بالباحة الذي يستمر أسبوعًا ويتيح للمتصفحين الشراء إلكترونيًّا عبر المتاجر المتوافرة على التطبيق، ومن ثم التوصيل داخل وخارج المنطقة.

وأضاف أنه يتم البيع عبر المتجر والشحن داخل وخارج الباحة؛ حيث بلغ ما تم بيعه 829 كيلو جرامًا، منها ما تم تسليمه وتوصيله داخل المنطقة بكامل محافظاتها، وأيضًا الشحن إلى مدن المملكة. وكانت المنطقة الشرقية هي الأولى في المبيعات خارج المنطقة.

و«تطبيق الباحة» هو الشريك الرسمي للبيع الإلكتروني، وبالتعاون مع مؤسسة ديار العز وجمعية الرمان بالباحة؛ حيث سخّرت هذه الجهات كافة الإمكانات البشرية والتقنية للمهرجان.

وخلال الافتتاح أمس، نوه أمير المنطقة بالمردود الاقتصادي الكبير للمهرجان، مشيدًا بازدياد مزارعي الرمان بالمنطقة، واهتمامهم بهذا المنتج؛ وذلك بفضل ما يقدم لهم من محاضرات عن طرق الزراعة وتوزيع الشتلات، وبيَّن ما تتميز به منطقة الباحة من أرض خصبة صالحة للزراعة، مشيرًا إلى أن من يهتم بالزراعة ويجد فيها سيحصل على المحصول الذي يتمناه.

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وأشاد أمير المنطقة بما يتميز به رمان الباحة من نوعية جيدة؛ حيث لقي إشادة الكثيرين في مختلف مناطق المملكة، لافتًا إلى أن رمان الباحة لا يزال في بداية الموسم، وسينتج بالشكل الصحيح خلال الأسابيع الثلاثة القادمة.

ووجّه الأمير حسام بن سعود بتخفيف العبء على المشاركين في المهرجان من المزارعين بدءًا من العام القادم؛ لتشجيعهم ولزيادة أعداد المزارعين، بما يعود عليهم وعلى المنطقة بالنفع والفائدة، مؤكدًا أنه سيدرس شخصيًّا تطوُّر المهرجان وزيادة مدته وإقامته في مكان آخر بالمنطقة العام المقبل.

وفي أغسطس الماضي، عقدت مؤسسة «ديار العز» اجتماعًا مع «تطبيق الباحة» الإلكتروني؛ ليكون التطبيق منصة بيع إلكترونية لمنتجات الرمان لهذا العام.

وآنذاك، قال اليابس: «التعاون مع مؤسسة ديار العز ليس وليد اليوم، وهناك تعاون سابق في مجال بيع التذاكر عبر التطبيق.. وتوجُّه تطبيق الباحة هو خدمة المنطقة ومؤسساتها وأفرادها والسعي بأن تتماشى المنطقة مع رؤية المملكة 2030».