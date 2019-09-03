السعودية اليوم / سمو أمير مكة المكرمة يتسلم التقرير الإحصائي لخدمات حج 1440



مكة المكرمة 04 محرم 1441 هـ الموافق 03 سبتمبر 2019 م واس

تسلّم صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة, وسمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان التقرير الإحصائي لخدمات حج 1440 .

وتضمّن التقرير الذي سلمه لسموهما في ديوان الإمارة بالعاصمة المقدسة , معالي رئيس الهيئة العامة للإحصاء الدكتور فهد التخيفي , نبذة عن أعمال الهيئة خلال موسم حج العام الماضي شملت إحصاءات عن جهود الجهات التي تقدم الخدمات لضيوف الرحمن إلى جانب البيانات والمعلومات التفصيلية عن أعداد الحجاج من الداخل والخارج الهادفة لتوفير معلومات دقيقة تساعد جميع أجهزة الدولة على التخطيط والتطوير لكل ما يتعلق بخدمة ضيوف الرحمن.

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17:32ت م

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