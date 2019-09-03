السعودية اليوم / سمو أمير جازان بالنيابة يستقبل مديرَ فرع الشؤون الإسلامية ومديري مراكز الدعوة بالمنطقة



جيزان 04 محرم 1441 هـ الموافق 03 سبتمبر 2019 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان بالنيابة في مكتبه بالإمارة اليوم, مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمنطقة المكلف أسامة بن زيد المدخلي, ومديري مراكز الدعوة بمحافظات المنطقة.

وفي مستهل الاستقبال رحب سموه بالجميع، مثمنًا دور الفرع وإدارات المساجد الدعوة والإرشاد ومراكز الدعوة التابعة لها بمحافظات المنطقة في الدعوة إلى اللَّه تعالى وخدمة بيوت اللَّه, متمنيًا مزيدًا من التوفيق لمنسوبي فرع الوزارة كافة في أداء مهامهم الموكلة إليهم.

واستمع الأمير محمد بن عبدالعزيز لشرح مفصل عن المناشط والبرامج الدعوية التي نفذها الفرع ومراكز الدعوة التابعة له خلال الفترة الماضية في شتى المجالات الدعوية وما تضمنته من خطب وندوات ومحاضرات وبرامج توعوية ودعوية ودروس عملية, وما حققته تلك النشاطات من نتائج وَفْقًا للخطط والآليات التي وضعتها وزارة الشؤون الإٍسلامية والدعوة والإرشاد, ممثلة بفرع الوزارة بجازان.

من جانبه أعرب المدخلي عن شكره وتقديره لسمو نائب أمير منطقة جازان لما يجده الفرع من دعم ومتابعة دائمة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان, وسمو نائبه لمنسوبي الفرع بما يعينهم على تقديم كل يخدم المواطن والمقيم إنفاذًا لتوجيهات القيادة.

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17:31ت م

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