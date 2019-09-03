السعودية اليوم / سمو الأمير سلطان بن سلمان يستقبل سفير سريلانكا لدى المملكة



الرياض 04 محرم 1441 هـ الموافق 03 سبتمبر 2019 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس مجلس إدارة الهيئة

وجرى خلال اللقاء بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين الصديقين.

// انتهى //

17:01ت م

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الرياض 04 محرم 1441 هـ الموافق 03 سبتمبر 2019 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للفضاء في الرياض اليوم، سفير جمهورية سريلانكا لدى المملكة محمد عزمي طاسم.وجرى خلال اللقاء بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين الصديقين.// انتهى //17:01ت م0188

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