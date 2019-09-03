

الرياض 04 محرم 1441 هـ الموافق 03 سبتمبر 2019 م واس

دعت وزارة البيئة والمياه والزراعة 632 مرشحاً على وظائفها المعلنة في 15-10-1440هـ، على موقع الوزارة الإلكتروني.

وطلبت من المرشحين المعلنة أسمائهم مراجعة الجهة المدرجة في الجدول الزمني في الموقع، وذلك لاستكمال إجراءات المقابلة الشخصية والمطابقة النهائية.

وأكدت الوزارة أن الدعوة للمقابلة الشخصية والمطابقة لا تعني الترشيح وإنما لمراجعة صحة البيانات، مشيرة إلى أن أسماء المرشحين النهائية ستعلن على موقعها الالكتروني.

ونوهت إلى ضرورة إحضار الوثائق المطلوبة للمطابقة وتشمل الهوية الوطنية، السيرة الذاتية، أصل وثيقة التخرج + نسخة منها، موضحاً بها التقدير العام والنسبة المئوية أو المعدل التراكمي وتاريخ التخرج، أصل شهادة الخبرة للوظائف التي تتطلب خبره، موضحة أن الحاصلين على الدرجة الجامعية الخارجية يتطلب إرفاق معادلة التعليم العالي.

وأوضحت أنه بإمكان المتقدمين الاطلاع على الأسماء المرشحة على الرابط: https://www.mewa.gov.sa/ar/Ministry/AboutMinistry/Employment/Pages/ ، وللاستفسار الاتصال على 0112038888 تحويلة 1480 – 1384.

// انتهى//

16:51ت م

0187





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / "البيئة" تدعو (632) مرشحًا على وظائفها للمقابلة الشخصية ومطابقة بياناتهم (المرحلة الثانية) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.