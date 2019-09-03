السعودية اليوم / فريق التفتيش بسياحة الأحساء يقوم بجولات يومية على مرافق الإيواء السياحي



الأحساء 04 محرم 1441 هـ الموافق 03 سبتمبر 2019 م واس

أكد مدير عام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالأحساء المهندس عمر بن أحمد الفريدي أن فريق التفتيش والرقابة يقوم بجولات يومية على مرافق الإيواء السياحي، بالإضافة إلى مباشرة الشكاوى الواردة بشأن مقدمي الخدمات في قطاع السياحة سواء من خلال قنوات التواصل أو هاتف مركز الاتصال السياحي أو الفرع مباشرة.

وبيّن أن فريق التفتيش في فرع الهيئة بالأحساء قام مؤخرًا بجولات رقابية على الفنادق والوحدات السكنية المفروشة ووكالات السفر والسياحة ومنظمي الرحلات، للتأكد من سريان رخص التشغيل والتصنيف وقائمة الأسعار، فضلًا عن الوقوف على مستوى الجودة والخدمات.

وأوضح أن الهيئة تستقبل الشكاوى والملاحظات حول خدمات الإيواء الفندقي عبر مركز الاتصال السياحي (19988) الذي يعمل على مدار الـ 24 ساعة طوال العام، بما في ذلك الإجازات الرسمية، مشيرًا إلى أن المركز يقدم العديد من المعلومات حول عروض الفنادق والوحدات السكنية والمهرجانات والفعاليات، كما يمكن التواصل مع الهيئة عبر البريد الإلكتروني

// انتهى //

16:49ت م

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الأحساء 04 محرم 1441 هـ الموافق 03 سبتمبر 2019 م واسأكد مدير عام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالأحساء المهندس عمر بن أحمد الفريدي أن فريق التفتيش والرقابة يقوم بجولات يومية على مرافق الإيواء السياحي، بالإضافة إلى مباشرة الشكاوى الواردة بشأن مقدمي الخدمات في قطاع السياحة سواء من خلال قنوات التواصل أو هاتف مركز الاتصال السياحي أو الفرع مباشرة.وبيّن أن فريق التفتيش في فرع الهيئة بالأحساء قام مؤخرًا بجولات رقابية على الفنادق والوحدات السكنية المفروشة ووكالات السفر والسياحة ومنظمي الرحلات، للتأكد من سريان رخص التشغيل والتصنيف وقائمة الأسعار، فضلًا عن الوقوف على مستوى الجودة والخدمات.وأوضح أن الهيئة تستقبل الشكاوى والملاحظات حول خدمات الإيواء الفندقي عبر مركز الاتصال السياحي (19988) الذي يعمل على مدار الـ 24 ساعة طوال العام، بما في ذلك الإجازات الرسمية، مشيرًا إلى أن المركز يقدم العديد من المعلومات حول عروض الفنادق والوحدات السكنية والمهرجانات والفعاليات، كما يمكن التواصل مع الهيئة عبر البريد الإلكتروني [email protected] // انتهى //16:49ت م0184

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.