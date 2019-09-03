السعودية اليوم / أمطار على المدينة المنورة



المدينة المنورة 04 محرم 1441 هـ الموافق 03 سبتمبر 2019 م واس

هطلت اليوم أمطار متوسطة على أجزاء متفرقة من المدينة المنورة ارتوت على إثرها الأرض، فيما لا تزال السماء ملبدة بالغيوم والفرصة مهيأة لهطول مزيد من الأمطار.

جعلها الله سقيا خير وبركة وعمّ بنفعها أرجاء البلاد.

// انتهى //

16:27ت م

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