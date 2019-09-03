السعودية اليوم / "النيابة العامة" و "نزاهة" تبحثان سبل تطوير التعاون لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد



الرياض 04 محرم 1441 هـ الموافق 03 سبتمبر 2019 م واس

استقبل معالي النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب في مكتبه بمقر النيابة العامة في الرياض اليوم, معالي رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد "نزاهة" الأستاذ مازن بن إبراهيم الكهموس.

وفي مستهل الاستقبال هنأ الشيخ المعجب، معالي الأستاذ مازن الكهموس بمناسبة صدور الأمر الملكي بتعيينه رئيسًا للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.

وجرى خلال الاستقبال بحث سبل تطوير أوجه التعاون بين الهيئة والنيابة العامة، بما يكفل سرعة البت في قضايا الفساد والتنسيق بما يعزز جهود المملكة في حماية النزاهة وإشاعة الشفافية ومكافحة الفساد.

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16:26ت م

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