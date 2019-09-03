السعودية اليوم / الملحق الثقافي بسفارة المملكة يباشر مهامَّ أعماله في لندن



لندن 04 محرم 1441 هـ الموافق 03 سبتمبر 2019 م واس

باشر الملحق الثقافي المكلف بسفارة خادم الحرمين الشريفين في المملكة المتحدة الدكتور عبدالعزيز الردادي مهام أعمال الملحقية الثقافية في لندن.

وقدم الردادي شكره لمعالي وزير التعليم ونائب وزير التعليم للجامعات والبحث والابتكار على الثقة الكريمة بتكليفه بالقيام بمهام الملحقية الثقافية في المملكة المتحدة، وإدارة شؤونها سائلًا الله تعالى التوفيق والنجاح له ولجميع زملائه العاملين بالملحقية.

وأفاد الردادي أن الجميع في الملحقية الثقافية أتوا لتسهيل مهام المبتعثين والمبتعثات من أبناء الوطن وتذليل جميع الصعوبات التي تواجههم وتقديم الخِدْمات المأمولة لهم.

وأضاف "إن العمل الجماعي لإنجاز المهام المحددة يقود إلى إنجاز تلك المهام، وتحقيق الأهداف المقصودة على أتم وجه وبشكل مُرْضٍ، والمساهمة مع المبتعثين لخلق ثقافة ابتعاث ممنهجة تعزز الهوية الوطنية، وتقود إلى تحقيق الفائدة من برامج الابتعاث".

// انتهى //

16:18ت م

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